مقتل جندي عراقي بانفجار قنبلة يدوية داخل مركز عسكري
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم السبت، مقتل جندي بانفجار قنبلة يدوية في مركز عسكري ببغداد.
وذكرت في بيان صحفي، أن "صاعق رمانة يدوية انفجر عندما كان بيد أحد جنود دائرة الطبابة العسكرية بمنطقة باب المعظم في بغداد".
وأضافت، أن "الانفجار أدى إلى مقتل الجندي وإصابة آخر".
المصدر: RT
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