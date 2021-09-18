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أبوظبي: نرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات

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أبوظبي: نرفض قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في الإمارات
Globallookpress
الإمارات
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أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، يوم الجمعة، عن رفضها لقرار البرلمان الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان في الدولة الخليجية.

وقال مدير قسم حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الإماراتية، سعيد الحبسي، في بيان: "نرفض القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأضاف: "نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، والتي تم تناولها ورفضها سابقا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية، علاوة على ذلك، يتجاهل القرار تماما جميع الإنجازات الهامة لدولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان".

وتابع أن "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة - يكرس دستور دولة الإمارات العربية المتحدة والتشريعات الوطنية الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين".

وكان البرلمان الأوروبي أصدر قرارا يدعو الدول الأعضاء إلى مقاطعة معرض "إكسبو 2020" الذي سيقام قريبا في دبي، كما يدعو الشركات العالمية لسحب رعايتها، وذلك احتجاجا على سجل حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

المصدر: RT + وكالات

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