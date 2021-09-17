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الأمن المصري يحقق في اختفاء 3 أطفال في إحدى قرى الغربية

أخبار العالم العربي

الأمن المصري يحقق في اختفاء 3 أطفال في إحدى قرى الغربية
Sputnik
سيارة شرطة مصرية
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سادت حالة من القلق بين أهالي قرية عياش التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية بمصر، بعد اختفاء شقيقين وابن عمتهم منذ صباح أمس الخميس في ظروف غامضة.

وفؤجئت أسر الأطفال محمد ومصطفى رجب الجويلي وابن عمتهم معاذ سامح زنفل، باختفاء الأطفال الثلاثة صباح يوم الخميس، وحاول الأهالي تتبع كاميرات المراقبة وشاهدوا أن آخر تواجد للأطفال كان بالقرب من محطة القطار.

بدورها، قالت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إنها تلقت إخطارا بتحرير أسر الأطفال الثلاث محضرا بتغيبهم في ظروف غامضة. وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث الجنائية، لتتبع خط سير الأطفال وتحديد مكان تواجدهم.

المصدر: RT

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