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إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية

أخبار العالم العربي

إصابة عشرات الفلسطينيين في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية
Globallookpress
مظاهرات في الضفة الغربية
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أكدت مصادر فلسطينية إصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم الجمعة في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي خلال تظاهرات في الضفة الغربية رفضا للاستيطان.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع أكثر من 46 إصابة خلال مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش في قريتي بيتا وبيت دجن بنابلس.

وأوضح البيان أن 7 شبان أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فيما أصيب العشرات بالغاز المسيل للدموع في كلا القريتين.

كما أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قمع قوات الجيش الإسرائيلي لمسيرة في قرية المغير شرق مدينة رام الله بحسب ما أفاد رئيس مجلس قروي المغير مرزوق أبو نعيم.

وفي قلقيلية أصيب شاب بعيار معدني والعشرات بالاختناق خلال تفريق قوات الجيش الإسرائيلي لمسيرة أسبوعية مناهضة للاستيطان شرق المدينة.

وأصيب أيضا عشرات الفلسطينيين، بينهم متضامنون أجانب، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية التوانة جنوب الخليل.

المصدر: وكالات

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