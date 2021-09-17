السلطات العراقية تعلن إنهاء نزاع عشائري في ذي قار واتخاذ إجراءات بحق المتورطين

أكد قائد عمليات سومر في العراق، الفريق الركن سعد حربية، إنهاء نزاع عشائري في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار، معلنا ملاحقة جميع المطلوبين المتسببين بالنزاع.

وقال الفريق الركن لوكالة الأنباء العراقية إن "القوات الأمنية دخلت جميع مناطق القضاء لحل النزاع العشائري في الشطرة، وتمكنت من تأمين جميع الطرق وإنهاء النزاع"، لافتا إلى ان "القوات الأمنية مرابطة حاليا في القضاء".

وأضاف حربية أن "العشائر تدخلت إيجابيا في سبيل فض النزاع سلميا"، مؤكدا أن "القيادة موجودة حاليا في المناطق ذات النزاع العشائري ولن تتركها حتى إلقاء القبض على كل المطلوبين البالغ عددهم حاليا 8 أشخاص".

ولفت إلى أن "يوم الأحد المقبل، ستكون هنالك إجراءات تتعلق بتطبيق المادة 4 إرهاب بسبب الدكة العشائرية التي نفذت من قبل الطرفين (الدبات والهلاليين)"، مشيرا إلى أن "قوات عمليات سومر منتشرة حاليا مع قوات الجيش العراقي والشرطة والطوارئ".

وكان نزاع عشائري اندلع في وقت سابق بقضاء الشطرة بين قبيلتين في المناطق الواقعة باتجاه منطقة البدعة دون معرفة الأسباب.

المصدر: واع