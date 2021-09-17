في ذكرى "اتفاقات أبراهام".. واشنطن تدعو مزيدا من الدول العربية للتطبيع مع إسرائيل

دعت واشنطن في الذكرى السنوية الأولى لاتفاقات التطبيع التي وقعتها الإمارات والبحرين والمغرب، دولا عربية أخرى للانضمام والاعتراف بإسرائيل.

جاء ذلك خلال لقاء، عبر الإنترنت، جمع كلا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظرائه الإماراتي والبحريني والمغربي والإسرائيلي، بمناسبة مرور عام على التطبيع بين تلك الدول وإسرائيل.

وقال بلينكن: "نشجع مزيدا من الدول لتحذو حذو الإمارات والبحرين والمغرب" وأضاف أن "من مصلحة دول المنطقة والعالم أن يتمّ التعامل مع إسرائيل كسائر الدول"، وأن بلاده تريد "توسيع دائرة الدبلوماسية السلمية".

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يذكر أن الإمارات والبحرين كانتا أول دولتين خليجيتين تطبعان علنا علاقاتهما مع إسرائيل، وذلك في 15 سبتمبر من العام الماضي. ولا حقا أقدمت المغرب فالسودان على الخطوة ذاتها، وذلك فيما عرف بـ "اتفاقات أبراهام"، التي تعد إحدى "الإنجازات الدبلوماسية" للرئيس السابق دونالد ترامب.

وقد أكد بليكن أن الإدارة الجديدة "ستواصل تطوير الجهود المتوّجة بنجاح الحكومة السابقة، لمواصلة المضي قدماً في التطبيع".

المصدر: "أ ف ب"