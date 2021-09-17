إصابات بانفجار هو الثاني خلال يوم في ريف حلب السورية

اللحظات الأولى لانفجار الشاحنة في ريف حلب ـ فيسبوك

جرح عدد من الأشخاص جراء انفجار شاحنة مفخخة وسط مدينة الباب شمال شرق حلب السورية والتي تسيطر عليها فصائل تدعمها تركيا.

وذكرت وسائل إعلام محلية من المنطقة أن الانفجار وقع محطة "سالم الشيخ" القريبة من دوار الكف وسط المدينة، في شارع زمام.

بينما نقلت وكالة "سانا" عن مصادر محلية أن 9 أشخاص جُرحوا جراء الانفجار، وأن جراح بعضهم خطيرة.

وكانت المدينة شهدت أمس انفجار سيارة شاحنة عبر عبوة ناسفة كانت مزروعة داخلها، وهو ما أدى إلى احتراق عدد من المحال.

المصدر: وسائل إعلام سورية