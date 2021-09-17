بعد لقائه الأسير محمود العارضة... محامي هيئة الأسرى يكشف تفاصيل جديدة في حفر نفق الحرية

كشف محامي هيئة الأسرى الفلسطينيين، اليوم الجمعة، تفاصيل جديدة في حفر "نفق الحرية"، وذلك بعد لقائه الأسير محمد العارضة.

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وقال: "فتحة الخروج في النفق داخل الغرفة نفذها الأسير محمود العارضة لوحده، قص الحديد وقد استعمل بذلك برغيا حديديا وجده وكان باستطاعته هذا البرغي الدخول بالحديد كذلك كان بحوزته شقفة حديد أخرجها من إحدى الخزائن الخشبية ساعدته في قص الصاج المغطى لحفرة المجاري".

وأضاف: "بعد إنجاز الفتحة بدأوا بحفر النفق بأدوات صلبة كانت بحوزتهم واشترك في الحفر مناضل نفيعات ومحمد العارضة ويعقوب قادري وايهم كممجي، ما ساعدهم أيضا هو مواد البناء التي تركت أثناء بناء السجن من بقايا قضبان حديدية وأدوات صلبة وحبال لحفر النفق".

المصدر: هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين