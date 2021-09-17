لبنان.. بري يدعو البرلمان إلى جلسة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى جلسة عامة لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة بحكومة نجيب ميقاتي، بعد إقرارها يوم أمس الخميس بيانها الوزاري بعد أسبوع من تشكيلها.

ودعا بري إلى عقد جلسة للبرلمان في الساعة الحادية عشرة من نهار يوم الاثنين المقبل، وكذلك مساء اليوم نفسه، في قصر الأونيسكو.

وتعهدت الحكومة برئاسة نجيب ميقاتي في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي "بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية اللبنانية".

وأشار البيان أيضا إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات "يوروبوندز".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام + RT