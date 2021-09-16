مرصد حقوقي: مهاجرون مغاربة محتجزون في ليبيا بظروف "غير إنسانية"

طالب "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان" بإطلاق سراح مئات المهاجرين المغاربة الذين قال إنهم محتجزون في ليبيا دون مسوغ قانوني، وضمن ظروف "غير إنسانية".

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وقال المرصد، مقره جنيف، إنه تلقى معلومات تُفيد بأن المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا يتوزعون على مراكز احتجاز عديدة غربي البلاد" وإنهم "يعانون ظروفا صحية صعبة، خاصة مع إصابة عدد كبير من المحتجزين في مركز الدرج بفيروس كورونا، وسط انعدام للرعاية الصحية".

وذكرت صحيفة "هسبريس" المغربية أن المرصد دعا الحكومة المغربية إلى "بذل جهود أكبر وأكثر جدية" لإنهاء معاناتهم وأسرهم.

كما دعا الحكومة الليبية إلى إطلاق سراح المهاجرين، و"التوقف عن انتهاك حقوقهم داخل مراكز الاحتجاز الرسمية".

وقالت الصحيفة إن المرصد استند إلى "إفادات أكثر من 80 عائلة من عائلات المهاجرين المغاربة المحتجزين في ليبيا تصف بعضها ظروف الاحتجاز بالصعبة للغاية"، حيث "ينعدم الطعام والماء والنظافة" ويتفشى فيروس كورونا بين المحتجزين دون إخضاع المهاجرين للمحاكمة أو للإجراءات القانونية الواجبة في حالات الاحتجاز.

وذكر المرصد أن معظم المهاجرين المحتجزين يعبرون الحدود المغربية إلى مدينة وجدة على الحدود الجزائرية ليصلوا إلى الأراضي الليبية برا، ومن ثم تبدأ رحلة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الإيطالية، بتنسيق ومساعدةِ مهربين داخل الأراضي الليبية.

وأوضح المرصد أن بعض المهاجرين تحتجزهم قوات حرس الحدود الليبية بعد دخولهم البلاد من الجزائر، بينما تحتجز قوات خفر السواحل الليبية في عرض البحر الآخرين لدى محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا، وذلك قبل أن يُنقل جميعهم إلى مراكز الاحتجاز غربي البلاد.

المصدر: "هسبريس"