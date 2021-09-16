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الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى

أخبار العالم العربي

الأردن يدين الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى
AFP AHMAD GHARABLI
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دان الأردن الانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، والتي كان آخرها اقتحام أعداد كبيرة من المتطرفين اليهود للمسجد بالأمس وقيامهم بتصرفات "استفزازية تحت حماية الشرطة الإسرائيلية".

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير هيثم أبو الفول، في بيان، اليوم، إن "التصرفات الإسرائيلية بحق المسجد مرفوضة ومدانة، وتمثل انتهاكا للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي ولالتزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية".

وشدد الناطق باسم الخارجية على أن "المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين تشرف على شؤونه حصريا إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية بموجب القانون الدولي والوضع القائم القانوني والتاريخي".

وطالب أبو الفول السلطات الإسرائيلية "بالكف عن هذه الانتهاكات واحترام حرمة المسجد والوضع القائم وسلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية".

المصدر: وزارة الخارجية الأردنية

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