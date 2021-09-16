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الكاظمي: فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003

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الكاظمي: فاسدون هربوا مليارات الدولارات من العراق قبل وبعد 2003
رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، أن الفاسدين هربوا المليارات من الدولارات من البلاد، قبل وبعد عام 2003.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: "حضرنا أمس مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة من العراق في الخارج، ولمسنا جدية عربية ودولية في العمل لمساعدتنا باستعادة هذه الأموال".

وأضاف، أن "فاسدين هربوا مليارات الدولارات قبل العام 2003 وبعده، وهي حق من حقوق العراقيين، وسوف نسترجع هذه الحقوق كاملة".

وأشار الكاظمي إلى أن "لا جدال أو محسوبية في حقوق العراقيين، وأموال الشعب، وعلى الفاسدين أن يتيقنوا أن القانون سيلاحقهم".

المصدر: RT

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