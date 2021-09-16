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أمير قطر يبعث برقية تعزية إلى العاهل السعودي

أخبار العالم العربي

أمير قطر يبعث برقية تعزية إلى العاهل السعودي
Globallookpress
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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بعث الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر برقية للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، عزاه فيها بوفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود.

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الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

وكان الديوان الملكي السعودي أعلن في وقت سابق من اليوم، وفاة والدة الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الخميس، مشيرا إلى أنه سيتم الصلاة عليها اليوم في مدينة الدمام.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية نص بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الفرقان في مدينة الدمام".

المصدر: "قنا"+"واس"

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