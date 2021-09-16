بغداد ومسقط تبحثان الأمن الإقليمي وإنعكاساته على المنطقة
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بحث وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، مع نظيره العُماني، بدر البوسعيدي، قضايا الأمن الإقليمي وإنعكاساته على المنطقة.
وذكر بيان للخارجية العراقية، أن "حسين التقى البوسعيدي على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض".
وأضاف، أن "الوزيرين بحثا الأمن الإقليمي وإنعكاساته على المنطقة، كما تطرقا للعلاقات الثنائية وسبل دعمها، تحقيقا لمصالح البلدين الشقيقين".
المصدر: RT
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