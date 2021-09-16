مشروع قرار البرلمان الأوروبي حول لبنان: شخصيات سياسية لبنانية عطلت التحقيق في انفجار المرفأ
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اوضح مشروع قرار البرلمان الأوروبي ان “شخصيات سياسية لبنانية عطلت التحقيق في انفجار مرفأ بيروت" الذي حصل السنة الماضية، مبيناً ان "الفساد" عطل التحقيق في الانفجار.
ولفت مشروع القرار الی "ضرورة معرفة أسباب الانفجار الكبير الذي حصل في بيروت".
المصدر: les echos
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