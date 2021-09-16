 
مباشر

محمد بن زايد يحصل على جائزة عالمية من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يحصل على جائزة عالمية من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ratl

حصل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جائزة"الباحث العلمي" من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديرا لجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان.

وأشاد روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي للمعهد، بانفتاح دولة الإمارات على الناس من جميع الأديان.

وبارك هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة حصوله على جائزة "رجل الدولة - الباحث"من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقديرا لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة وجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع "الاتفاق الإبراهيمي".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا