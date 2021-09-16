محمد بن زايد يحصل على جائزة عالمية من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

حصل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على جائزة"الباحث العلمي" من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديرا لجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان.

وأشاد روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي للمعهد، بانفتاح دولة الإمارات على الناس من جميع الأديان.

On behalf of ⁦@WashInstitute⁩, I am delighted to congratulate ⁦@MohamedBinZayed, who will receive ⁩our 2021 #ScholarStatesmanAward, in recognition of his bold leadership on peace w/ #Israel and expansion of religious tolerance within the #UAE. https://t.co/6WghwFkPQu — Robert Satloff (@robsatloff) September 14, 2021

وبارك هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة حصوله على جائزة "رجل الدولة - الباحث"من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، تقديرا لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة وجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان، بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع "الاتفاق الإبراهيمي".

نبارك للشيخ محمد بن زايد حصوله على جائزة "رجل الدولة - الباحث" العالمية المرموقة من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقديراً لدوره في صنع السلام وترسيخه في المنطقة وجهوده في نشر قيم التسامح بين الأديان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لتوقيع الاتفاق الإبراهيمي. pic.twitter.com/Ndu7lIqUmw — هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed) September 15, 2021

المصدر: RT