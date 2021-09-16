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واشنطن: ندعم كافة الإمكانيات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا

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واشنطن: ندعم كافة الإمكانيات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا
Globallookpress Juma Mohammad
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أعلنت الولايات المتحدة أنها تدعم كافة الإمكانيات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، بما في ذلك عبر منفذ باب الهوى على الحدود مع تركيا.

وقال نائب المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة جيفري دي لاورينتيس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء، إن "الولايات المتحدة تدعم كافة الإمكانيات لنقل المساعدات إلى السوريين الذين يحتاجون إليها".

وتابع: "نحن متمسكون بزيادة المساعدات من خلال آلية نقل المساعدات عبر الحدود، وعبر خطوط التماس أيضا".

يذكر أن آلية نقل المساعدات لسوريا عبر الحدود دون التنسيق مع الحكومة السورية كانت محل جدل بين أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث كانت روسيا والصين تدعوان للتخلص من هذه الآلية ونقل المساعدات بالتنسيق مع دمشق، بينما أصرت الدول الغربية على تمديدها.

وتبنى مجلس الأمن الدولي في 9 يوليو الماضي قرارا توافقيا حول الإبقاء على معبر باب الهوى لنقل المساعدات عبر الحدود لمدة سنة واحدة بشرط تقديم الأمين العام للأمم المتحدة تقريرا عن عمل الآلية بعد 6 أشهر.

المصدر: تاس

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