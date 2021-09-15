نشطاء تونسيون يهاجمون توكل كرمان بعد وصفها الرئيس سعيّد بالـ"روبوت"

شن نشطاء تونسيون هجوما لاذعا على الناشطة اليمنية توكل كرمان عبر صفحتها على "فيسبوك" بعد انتقادها الرئيس قيس سعيد ووصفه بالـ"روبوت".

واتهمت توكل كرمان الرئيس التونسي بأنه تنكر "للديمقراطية والدستور والتعددية السياسية بسبب إجراءاته الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو الماضي".

وقالت في تدوينة: "في يوم الديمقراطية لهذا العام تبدو بلد الثورة العربية الربيعية الأولى، تونس الخضراء برئيس روبوت، عطل الديمقراطية وأسقط الدستور واحتكر كل السلطات".

وانتقد عدد من النشطاء التونسيين موقف كرمان متهمين إياها بالعمل على تفتيت الأوطان ومؤكدين أن خطابها ومواقفها تسببت في تدمير اليمن وجعله لقمة سائغة لإيران وللحوثيين.

وأكدوا أن توكل كرمان لا تدافع عن الديمقراطية بل عن حزب "النهضة" الإسلامي الذي فقد السلطة.

جدير بالذكر أنها ليس المرة الأولى التي تهاجم فيها كرمان الرئيس التونسي، حيث نشرت عدة تدوينات وصفته فيها بالـ"روبوت".

كما انتقدت أيضا حزب العمال التونسي، حيث قالت: "‏الموقف الموارب للاتحاد التونسي للشغل من انقلاب قيس سعيد غير متوقع وغير لائق بتاريخ الاتحاد ومكانته، ننتظر منه موقفا جادا ينحاز فيه للديمقراطية التونسية المغدور بها ويرفض صراحة الإجراءات الانقلابية، هذا فقط ما ينتظره العالم ويتوقعه".

المصدر: RT + "فيسبوك"