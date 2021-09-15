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ولي العهد السعودي يتلقى رسالتين من ولي العهد ووزير الدفاع الكويتيين

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ولي العهد السعودي يتلقى رسالتين من ولي العهد ووزير الدفاع الكويتيين
Globallookpress
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز
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تلقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز رسالتين خطيتين من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد الكويت، ووزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي.

وتسلم وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله الرسالتين نيابة عن بن سلمان، وذلك خلال استقباله سفير الكويت في الرياض الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.

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المصدر: "الشرق الأوسط"

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