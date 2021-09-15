غانتس: لا توجد لحكومتنا رغبة في المحادثات مع الفلسطينيين ولا للعودة إلى خطوط 67

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس أنه لا توجد لدى الحكومة الإسرائيلية الحالية رغبة في التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين، مشيرا إلى أن إسرائيل تستبعد العودة إلى حدود 1967.

وقال غانتس في حوار مع مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية إنه لا يوجد احتمال لإجراء مفاوضات حقيقية طالما أن الفلسطينيين منقسمون بين الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة "حماس".

وتطرق غانتس إلى لقائه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أسبوعين، واعتبر أن أهمية هذا اللقاء بالحفاظ على العلاقة مع السلطة الفلسطينية، التي وصفها بأنها "ذات أهمية من الدرجة الأولى".

مع ذلك، قال غانتس إن أبو مازن "لم ينجح في إثبات إلى أي مدى هو قادر على اتخاذ قرارات تاريخية"، وتابع: "هو لا يزال يحلم بالعودة إلى خطوط 1967. وهذا لن يحدث. عليه أن يدرك أننا هنا كي نبقى ولن نخلي مستوطنات".

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول احتمالات نشوب حرب أخرى بين إسرائيل وغزة ، قال غانتس إنه يأمل بأن تؤدي ردود الفعل العسكرية الأكثر قوة للحكومة الجديدة على الهجمات من القطاع، إلى جانب زيادة المساعدة الاقتصادية، إلى "إضعاف شهية" زعيم "حماس" يحيى السنوار للقتال.

وقال: "السنوار يعاني أيضا من ضغوط ، وهناك مليونا ساكن (في غزة) فوق رأسه.. إنه مغرور إلى حد أكبر بقليل مما هو مبرر، برأيي. إذا لم يكن ذلك كافيا بالنسبة له، فنحن أقوى".

وأمس صرحت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد بأن رئيس الوزراء نفتالي بينيت "لن يجتمع ولا ينوي الاجتماع" مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الذي اتهمته بأنه "يحول الأموال للإرهابيين".

المصدر: The Foreign Policy