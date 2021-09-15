وزير الإعلام اللبناني: مسودة البيان الوزاري ستناقش غدا وسيتم إقرارها

أكد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي إثر انتهاء اجتماع لجنة صوغ البيان الوزاري أن "مسودة البيان الوزاري التي تم الانتهاء من صوغها اليوم الأربعاء ستناقش غدا الخميس.

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وقال إنه سيتم إقرارها على أمل أن تمثل الحكومة الجديدة أمام مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل"، مشددا على وجود توافق بين الوزراء، "خلافا لكل ما قيل سابقا".

ولفت إلى أنه "هناك روحا إيجابية تخيم على الاجتماعات، لأن هذه الحكومة هي حكومة العمل من أجل معالجة مشاكل البلد"، موضحا أن البيان الوزاري "لحظ كل البنود الأساسية".

المصدر: النشرة