وزيرة الصحة المصرية تعلن عدد المواطنين الحاصلين على لقاح كورونا.. وتصنيع عدد كبير من اللقاحات

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، أنه تم الانتهاء من تصنيع 5 ملايين جرعة من لقاح كورونا، سيتم الافراج عن 2.5 مليون جرعة منها خلال هذا الأسبوع.

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وأوضحت أنه سيتم الافراج عن 2 مليون جرعة أسبوعيا، مضيفة أنه جار إعداد خط الإنتاج الإضافي بمصنع الجيزة، على أن يبدأ الإنتاج في أول نوفمبر، بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة يوميا.

وأشارت وزيرة الصحة المصرية إلى أنه تم تطعيم نحو 13 مليون مواطن، كما تطرقت إلى موقف اللقاحات بغرض السفر، لافتة إلى أنه تم توفير 584 ألف لقاح لأغراض السفر، وإصدار شهادة السفر التي تحمل QR كود لنحو 617 ألف مواطن لغرض السفر، و5 آلاف شهادة داخلية.

وفيما يتعلق بموقف المخزون الاستراتيجي للأكسجين، أشارت زايد إلى بلوغه 3 ملايين و380 ألف لتر، كما استعرضت الوزيرة موقف أجهزة الاشعة المقطعية الجديدة والتي بلغ المورد منها 112 جهازا، فضلًا عن جهود التوسع في تجهيزات الرعايات المركزية بالمستشفيات.

المصدر: الوطن