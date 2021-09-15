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أمير قطر يؤكد للمنفي دعم بلاده لوحدة ليبيا واستقرارها

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أمير قطر يؤكد للمنفي دعم بلاده لوحدة ليبيا واستقرارها
Globallookpress Saudi Press Agency
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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أفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن أمير البلاد، تميم بن حمد آل ثاني، عقد اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي.

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وأشارت "قنا" إلى أنه "خلال الجلسة، تمت مناقشة الأوضاع في ليبيا، حيث أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن شكره وتقديره لتميم بن حمد، على دعم قطر المتواصل لليبيا وشعبها".

هذا وأكد الأمير القطري دعم بلاده المتواصل لما من شأنه وحدة ليبيا واستقرارها.

ومن الجانب القطري، حضر الجلسة عدد من الوزراء، فيما حضرها من الجانب الليبي أعضاء الوفد الرسمي المرافق.

المصدر: "قنا"

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