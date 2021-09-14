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مصر.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب ماكرة (صور)

أخبار العالم العربي

مصر.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب ماكرة (صور)
Sputnik
مطار القاهرة
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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك البريد بالقاهرة من إحباط تهريب مواد مخدرة بطريقة ماكرة.

مصر.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب ماكرة (صور)
RT
أحمد إسماعيل جويلي مدير جمرك البريد المصري يمين الصورة أثناء ضبط المخدرات
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وأكدت الجمارك أنها اشتبهت في شحنة واردة من هولندا بداخلها كيس بن مغلق وبه أقراص يشتبه في كونها مخدرة.

وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، تبين أن الأقراص وعددها 700 هي أقراص الإكستازي المخدرة.

مصر.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب ماكرة (صور)شحنة البن
مصر.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب ماكرة (صور)المخدرات
مصر.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب ماكرة (صور)مديرالجمارك البريدية

المصدر: RT

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