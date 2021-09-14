مصر.. جمارك الطرود البريدية تحبط محاولة تهريب ماكرة (صور)
Sputnik
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تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك البريد بالقاهرة من إحباط تهريب مواد مخدرة بطريقة ماكرة.
RT
وأكدت الجمارك أنها اشتبهت في شحنة واردة من هولندا بداخلها كيس بن مغلق وبه أقراص يشتبه في كونها مخدرة.
وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهرة الجوي، تبين أن الأقراص وعددها 700 هي أقراص الإكستازي المخدرة.
المصدر: RT
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