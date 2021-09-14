ليبيا.. اعتقال "مأجور" أدار أكثر من 10 صفحات ليبية ممولة من الخارج

ألقت أجهزة الأمن الليبية القبض على "شخص مأجور" أدار أكثر من 10 صفحات ليبية ممولة من الخارج، تهدف لزعزعة أمن البلاد وبث الفتن بين القبائل وتشويه شخصيات في الجيش والشرطة.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية "وال" بأن "أجهزة الأمن ألقت القبض على شخص مأجور يدير أكثر من 10 صفحات ليبية، وذلك من خلال دعم مباشر وحوالات مالية رصدت بالكامل من قبل شخص يقيم في أوروبا يدعى خالد بولغيب".

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وأضافت أن "أعضاء قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي بعد التحري ودقة المعلومات ألقوا القبض على الشخص الذي يرأس هذه الشبكة الإلكترونية المأجورة من خلال كمين محكم والذي اعترف أثناء الاستجواب المبدئي بكل ما نسب إليه من تهم وتم الحصول على كامل الدلائل والإثباتات على تلقيه حوالات مالية لغرض تأجيج الرأي العام في البلاد ورفض الانتخابات الرئاسية وبث الفتن بين أبناء الوطن الواحد".

وأوضح مكتب الاعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه "بعد اعتراف المتهم على كامل أعضاء هذا التشكيل العصابي تم إلقاء القبض عليهم على الفور، وضبط بحوزتهم عددا من أجهزة الحاسوب المستخدمة وغيرها، وتم خلال الاستدلال الحصول على معلومات تؤكد أنهم كانوا يجهزون للسفر خلال الفترة القادمة عن طريق دعوة من الشخص المذكور أعلاه لضمان عدم كشفهم من قبل الأجهزة الأمنية ببنغازي".

المصدر: RT