اليمن.. اللواء الخامس يسقط طائرة مسيّرة في ردفان
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/raf0
أعلن المركز الإعلامي اليمني لقوات الدعم والإسناد أن المضادات الجوية في اللواء الخامس أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء ردفان.
وأضاف في بيان نشره على "فيسبوك" أن أربع طائرات مسيرة معادية حلقت مساء اليوم الأربعاء في سماء الحبيلين ومعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد رصدتها قيادة العمليات وتم التعامل معها بالمضادات الأرضية بحزم.
وأشارت إلى أن مضادات "السلاح الرشاش 23 في اللواء الخامس" تعاملت مع الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعملية استطلاعية حيث تم التصدي لها وأطلقت عليها وابلا من النيران.
المصدر: RT
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.