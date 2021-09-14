اليمن.. اللواء الخامس يسقط طائرة مسيّرة في ردفان

أعلن المركز الإعلامي اليمني لقوات الدعم والإسناد أن المضادات الجوية في اللواء الخامس أسقطت طائرة مسيرة كانت تحلق في سماء ردفان.

وأضاف في بيان نشره على "فيسبوك" أن أربع طائرات مسيرة معادية حلقت مساء اليوم الأربعاء في سماء الحبيلين ومعسكر اللواء الخامس دعم وإسناد رصدتها قيادة العمليات وتم التعامل معها بالمضادات الأرضية بحزم.

وأشارت إلى أن مضادات "السلاح الرشاش 23 في اللواء الخامس" تعاملت مع الطائرات المسيرة أثناء قيامها بعملية استطلاعية حيث تم التصدي لها وأطلقت عليها وابلا من النيران.

المصدر: RT