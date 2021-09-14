هيئة الأسرى الفلسطينيين تعلن أن محاميها سيزورون الأسرى المعاد اعتقالهم

أعلنت هيئة الأسرى الفلسطينيين أن محاميها سيزورون الليلة الأسرى الـ4 المعاد اعتقالهم بعد تمكن طواقم الهيئة من انتزاع قرار قضائي من المحاكم الإسرائيلية بذلك.

وذكرت الهيئة في بيان صحفي أن محاميها سيزورون الليلة الأسرى الأربعة الذي فروا فجر يوم الاثنين الماضي من سجن "جلبوع" وهم زكريا زبيدي، ومحمود العارضة، ويعقوب قادري، ومحمد العارضة.

وأضافت الهيئة، أن طواقمها تمكنت من "انتزاع قرار قضائي من محاكم الاحتلال برفع أمر منع لقاء المحامي".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية لم تتمكن حتى الساعة من اعتقال الأسيرين الآخرين وهما أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة، ويعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد المعتقل منذ عام 2019.

المصدر: "قدس نت"