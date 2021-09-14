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رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الدوحة (صور)

أخبار العالم العربي

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الدوحة (صور)
AFP
ليبيا
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وصل عصر يوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر.

وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.

المصدر: وسائل إعلام قطرية

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