رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الدوحة (صور)

رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة يصل إلى الدوحة، عصر اليوم، في زيارة رسمية للبلاد، وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. #قناhttps://t.co/mwxoHGYHfEpic.twitter.com/c9RvsRQd6N