رئيس المجلس الرئاسي الليبي يصل الدوحة (صور)
AFP
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وصل عصر يوم الثلاثاء رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى الدوحة في زيارة رسمية لقطر.
وكان في استقباله والوفد المرافق لدى وصوله مطار الدوحة الدولي سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية.
رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا الشقيقة يصل إلى الدوحة، عصر اليوم، في زيارة رسمية للبلاد، وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، وزير الدولة للشؤون الخارجية. #قناhttps://t.co/mwxoHGYHfEpic.twitter.com/c9RvsRQd6N— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) September 14, 2021
المصدر: وسائل إعلام قطرية
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