السودان.. إطلاق قوات مشتركة لتأمين مدينة الفاشر

أذن حاكم إقليم دارفور السوداني مني أركو مناوي ووالي ولاية شمال دارفور بانطلاق عمل القوات الأمنية المشتركة لحماية مدينة الفاشر من الانفلات الأمني.

وتفقد والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن المتأثرين بأحداث كولقي قلاب وفي معيته قافلة مساعدات إنسانية، حيث مازالت تلك الأحداث تتوالى منذ مطلع أغسطس الماضي حتى اليوم، مما دفع بإعداد كبيرة من المواطنين إلى النزوح وتشكيل تجمعات جديدة حول معسكر زمزم للنازحين جنوب الفاشر.

ووعد الوالي بتوفير الخدمات للنازحين، واصفا الأحداث بأنها مأساوية من الناحية الإنسانية.

وأضاف: "لا للنزوح والتهجير لا لإتلاف الزراعة، لا للإغتصابات"، مشيرا إلى "أننا قمنا بنشر القوات منذ بداية المشكله وسنعيد نشرها مرة أخرى للحد من جميع التفلتات".

واستمع الوالي إلى المطالب العاجلة للنازحين واحتياجاتهم العاجلة وعلى رأسها توفير الأمن والحماية لهم وتوفير المساعدات الإنسانية من الغذاء ومواد الايواء.

من جهته ناشد مفوض العون الانساني بالولاية د عباس يوسف آدم المفوضية الاتحادية ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاجنبية والوطنية بضرورة التدخل العاجل وتقديم المساعدات للنازحيين وكشف مفوض الانساني عن الموقف الانساني الحرج للنازحين والنقص الكبير في خدمات الصحة والمياه.

المصدر: "سونا"