دار الإفتاء المصرية تنشر فتوى حول حكم المتوفي بكورونا

قال أمين الفتوى ومدير إدارة فض المنازعات بدار الإفتاء المصرية عبد الله عجمي، إن "كل من مات مبطونا هو شهيد".

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وأضاف في خدمة البث الحي الذي تقدمه دار الإفتاء المصرية وإداره الإعلامي حسن الشاذلي عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" ردا على سؤال هل المتوفي بفيروس كورونا شهيد؟: "الشهداء ثلاثة شهيد الدنيا وشهيد الدنيا والأخرة وشهيد الأخرة".

وأكد: "شهيد الدنيا هو من مات في المعركة وكانت نيته لغير الله، وشهيد الأخرة فهو من مات في غير معركة والذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذ قال "الغريق والمبطون شهيد والحريق شهيد والميت بالطاعون شهيد والمرأة تموت في نفاسها شهيدة وصاحب الهدم شهيد"، أما شهيد الدنيا والأخرة فهو من مات في معركة في سبيل الله".

المصدر: الشروق