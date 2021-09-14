عربات الدرجة الثالثة المكيفة الروسية تدخل الخدمة لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر

دخلت عربات الدرجة الثالثة المكيفة الروسية الخدمة في مصر، وذلك لأول مرة في تاريخ سكك حديد البلاد.

ويأتي ذلك ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب التي تم التعاقد عليها بين هيئة السكك الحديدية وشركة "ترانس ماش هولدينغ" الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري.

وتشمل هذه الصفقة 500 عربة ذات تهوية ديناميكية و500 عربة درجة ثالثة مكيفة و180 عربة درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفية. وتبلغ القدرة الإجمالية للصفقة 1016 مليون يورو.

المصدر: RT