"سانا": القوات الأمريكية تخرج دفعة جديدة من النفط المسروق من سوريا إلى العراق

أفادت وكالة "سانا" بأن القوات الأمريكية أخرجت رتلا من الصهاريج المحملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وآليات محملة بمعدات عسكرية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي العراقية.

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ونقلت الوكالة عن مصادر محلية من ريف اليعربية بريف الحسكة الشمالي الشرقي أن رتلا مؤلفا من 70 آلية بينها صهاريج محملة بالنفط المسروق من الجزيرة السورية وناقلات على متنها عدة مدافع وسيارات عسكرية وعدد من السيارات العسكرية "همر" تابعة للقوات الأمريكية غادرت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأمريكية المتواجدة في شمال العراق.

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر محلية من ريف تل حميس أن حوامات عسكرية تابعة للقوات الأمريكية نقلت عددا من الجنود الأمريكيين واتجهت بهم إلى الأراضي العراقية.

وأضافت الوكالة أن القوات الأمريكية أدخلت أمس الاثنين رتلا مؤلفا من 45 آلية من ناقلات محملة بصناديق كبيرة مغلفة وبرادات وشاحنات وعدد من الصهاريج دخل عبر معبر الوليد غير الشرعي واتجه إلى مطار خراب الجير بمنطقة المالكية بريف الحسكة.

المصدر: سانا