مستشار السيسي الصحي يكشف مدة زيادة الإصابات بكورونا وحقيقة وفاة أطفال جراء الفيروس في البلاد

كشف محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للشؤون الصحية أن "زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الموجة الرابعة سوف تستمر لمدة شهر ونصف حتى نصل للذروة".

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وخلال تصريحات تلفزيونية، أوضح محمد عوض تاج الدين أن "العدوى بفيروس كورونا المستجد في الموجة الرابعة تصيب عائلات بأكملها"، لافتا إلى أن "انتشار الإصابات بفيروس كورونا حاليا يماثل الموجات السابقة، كما أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا بالموجة الرابعة التي تشهدها مصر حاليا تواصل الارتفاع حتى تصل للذروة ومن ثم تنخفض مرة أخرى".

وأشار تاج الدين إلى أن "الأطفال يصابون بفيروس كورونا المستجد منذ الموجة الأولى للفيروس، ولكن بأعراض ونسب أقل"، مؤكدا أن "هناك توجيهات بتطعيم كل المرتبطين بالعملية التعليمية من طلاب وأعضاء هيئة تدريس وعاملين في التعليم العالي ضد هذا الفيروس، فعملية التطعيم مستمرة ومجدولة، وأن هناك دراسات دقيقة لإمكانية تطعيم الفئات العمرية التي تنحصر بين 12 و18 عاما بلقاح ضد فيروس كورونا".

كما أكد مستشار السيسي الصحي أنه "حتى الآن، لم يتم رصد وفاة أي طفل بفيروس كورونا في مصر، فالأطفال قد يكونوا حاملين للفيروس وينقلون العدوى لآخرين".

المصدر: "الوطن"