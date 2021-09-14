 
مباشر

أمير قطر يهنئ عون بتشكيل الحكومة اللبنانية 

أخبار العالم العربي

أمير قطر يهنئ عون بتشكيل الحكومة اللبنانية 
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ra87

هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية.

إقرأ المزيد
بعد أكثر من سنة من الفراغ.. الحكومة اللبنانية تبصر النور
بعد أكثر من سنة من الفراغ.. الحكومة اللبنانية تبصر النور

وكتب الديوان الأميري على حسابه على "تويتر": "بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية".

المصدر: توتير

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا