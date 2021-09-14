أمير قطر يهنئ عون بتشكيل الحكومة اللبنانية
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هنأ أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس اللبناني ميشال عون بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية.
وكتب الديوان الأميري على حسابه على "تويتر": "بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية".
سمو الأمير المفدى يهنئ فخامة الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، بمناسبة تشكيل الحكومة اللبنانية. https://t.co/5K5u25G99Z— الديوان الأميري (@AmiriDiwan) September 13, 2021
المصدر: توتير
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