ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر
AFP
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أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية يوم الاثنين تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة، فيما تعافى 399 شخصا من الفيروس.
وصرح بأن مصر سجلت منذ بداية الجائحة 293448 إصابة منها 247125 حالة شفاء، و16885 وفاة.
المصدر: RT
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