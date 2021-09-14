قيادي بحركة النهضة: قيس سعيد لم يجد حرجا في أن يقف على بقايا رماد تونسي مات حرقا

قال القيادي بحركة النهضة التونسية نور الدين البحيري إن الرئيس سعيد "لم يجد حرجا في أن يقف على بقايا رماد تونسي مات حرقا"، في إشارة إلى رجل أقدم على حرق نفسه في شارع الحبيب بورقيبة.

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وأضاف البحيري على "فيسبوك": "رئيس الجمهورية المحترم الذي اتخذ الفاروق رضي الله عنه قدوة وكان كثيرا ما يردد ما قاله الخليفة العادل "لو عثرت بغلة في العراق" لم يجد حرجا في أن يقف على بقايا رماد تونسي مات حرقا رحمه الله وتقبله بعفوه".

وقال: "تحدث الرئيس في ما شاء على وقع الهتافات والزغاريد نعم الزغاريد.. دون أن يكلف نفسه حتى مجرد السؤال عن الضحية وعن عائلته فما بالك بالترحم على الفقيد وتعزية أهله وذويه''.

وتابع: "ولا السيد الرئيس أذن بالتحقيق في ما حصل ولا وزارة الداخلية كلفت نفسها إنارة الرأي العام الذي صدم بما حصل.. وكأن الروح الطاهرة البريئة التي أزهقت لا تعني شيئا ولا بواكي لها".

واختتم تدوينته قائلا: "المطلوب كشف الحقيقة وأن يكون الاقتداء بالخليفة عمر رضي الله عنه قناعة عميقة لا موقفا يحضر ويغيب''.

المصدر: "فيسبوك"