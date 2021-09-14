مصر.. تجديد حبس نجلي الشاطر والبلتاجي في قضية التحريض ضد الدولة

جدد القضاء المصري حبس الحسن خيرت الشاطر وأنس محمد البلتاجي و2 آخرين 45 يوما احتياطيا على ذمة التحقيق، بتهمة التحريض ضد الدولة والانضمام لجماعة إرهابية.

وقضت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة بتجديد حبس الشاطر والبلتاجي و2 آخرين، 45 يوما احتياطيا على ذمة التحريض ضد الدولة والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون (الإخوان المسلمون).

وكشفت التحقيقات ارتكاب الشاطر جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي يهدف لتنفيذ جريمة إرهابية، وتلقي تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون للإخلال بالنظام العام.

وأسندت النيابة إلى البلتاجي جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

المصدر: RT