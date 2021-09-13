"وحدات الحماية الكردية" في سوريا تتهم الجيش التركي بقصف ميدان ورخل بالغازات السامة

اتهمت "وحدات حماية الشعب الكردية" في سوريا الجيش التركي "بارتكاب جريمة حرب فجر 13 سبتمبر بقصفه ميدان ورخل بالغازات السامة".

ونقلت وكالة أنباء "هاوار" عن الوحدات قولها إن "الجيش التركي المحتل ارتكب جريمة حرب فجر يوم 13 سبتمبر، حيث قصف ميدان المقاومة في ورخل بالغازات السامة، وضرب منطقة الدفاع المشروع (ميديا) بالأوبيس والمروحيات والطائرات الحربية".

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وأضافت أن "المروحيات التركية حلقت فوق مناطق مروانوس الكتيبة العربية، التلة البيضاء والتلة الحمراء وتلة أليمان في آفاشين ليل 12 سبتمبر".

وتابعت أن "جنود الاحتلال التركي قصفوا قرية بانك وميدان بيربل في حفتانين بقذائف الأوبيس يوم 11 سبتمبر، في تمام الساعة 22:45 (حسب التوقيت المحلي)".

وأشارت إلى أن "الطائرات الحربية التركية قصفت تلة دشتان في منطقة سنين في خاكورك يوم 12 سبتمبر الساعة 23:00".

المصدر: "هاوار"