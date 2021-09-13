اليمن.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات
قال القيادي في حركة أنصار الله الحوثية محمد علي الحوثي إن سفينة محملة بالحاويات أبحرت مباشرة من ميناء جدة إلى الحديدة، للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات.
وأضاف في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم: "أول سفينة تبحر محملة بالحاويات مباشرة من جدة إلى ميناء الحديدة منذ تم الحصار والقصف للميناء".
اول سفينةتبحر محملةبالحاويات مباشرةمن جدة الى ميناء الحديدة مذ تم الحصار والقصف للميناء من قبل العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 13, 2021
نأمل من الاخوة في القطاع الخاص الى تحمل مسؤوليتهم والاستيراد عبر ميناء الحديدة لما لذلك من تخفيف من الغلاء على المواطن بنقص التكاليف pic.twitter.com/1Tr3yUel8v
ودعا التجار إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة لما لذلك من تخفيف من الغلاء وارتفاع الأسعار على المواطن بنقص التكاليف.
وأكد أن استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحة في تعزيز الثقة للمضي في سلام شامل.
وأضاف أنه ليس من المعقول بعد الآن أن تجد السعودية أي مبرر لمنع السفن التي تأتي من موانئها أو ترغمها عبور جيبوتي كما كان يحدث في السابق.
استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحةفي تعزيز الثقةللمضي في سلام شامل— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 13, 2021
وتاكيد عملي ان استمرت
بالابتعادعن عقليةالعدوان والحصار التي لاتثمر الا معاناةللشعب اليمني
وليس من المعقول بعد الان ان تجد السعوديةاي مبرر لمنع السفن التي تاتي من موانئها
اوترغمهاعبور جيبوتي كمابالسابق
المصدر: RT
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