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اليمن.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات

أخبار العالم العربي

اليمن.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات
AFP
ميناء الحديدة (صورة من الأرشيف)
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قال القيادي في حركة أنصار الله الحوثية محمد علي الحوثي إن سفينة محملة بالحاويات أبحرت مباشرة من ميناء جدة إلى الحديدة، للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم: "أول سفينة تبحر محملة بالحاويات مباشرة من جدة إلى ميناء الحديدة منذ تم الحصار والقصف للميناء".

ودعا التجار إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة لما لذلك من تخفيف من الغلاء وارتفاع الأسعار على المواطن بنقص التكاليف.

وأكد أن ‏استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحة في تعزيز الثقة للمضي في سلام شامل.

وأضاف أنه ليس من المعقول بعد الآن أن تجد السعودية أي مبرر لمنع السفن التي تأتي من موانئها أو ترغمها عبور جيبوتي كما كان يحدث في السابق.

المصدر: RT

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