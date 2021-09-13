اليمن.. ميناء الحديدة يستقبل أول سفينة حاويات

قال القيادي في حركة أنصار الله الحوثية محمد علي الحوثي إن سفينة محملة بالحاويات أبحرت مباشرة من ميناء جدة إلى الحديدة، للمرة الأولى منذ أكثر من ست سنوات.

وأضاف في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم: "أول سفينة تبحر محملة بالحاويات مباشرة من جدة إلى ميناء الحديدة منذ تم الحصار والقصف للميناء".

اول سفينةتبحر محملةبالحاويات مباشرةمن جدة الى ميناء الحديدة مذ تم الحصار والقصف للميناء من قبل العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه

نأمل من الاخوة في القطاع الخاص الى تحمل مسؤوليتهم والاستيراد عبر ميناء الحديدة لما لذلك من تخفيف من الغلاء على المواطن بنقص التكاليف pic.twitter.com/1Tr3yUel8v — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 13, 2021

ودعا التجار إلى الاستيراد عبر ميناء الحديدة لما لذلك من تخفيف من الغلاء وارتفاع الأسعار على المواطن بنقص التكاليف.

وأكد أن ‏استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحة في تعزيز الثقة للمضي في سلام شامل.

وأضاف أنه ليس من المعقول بعد الآن أن تجد السعودية أي مبرر لمنع السفن التي تأتي من موانئها أو ترغمها عبور جيبوتي كما كان يحدث في السابق.

استمرار تدفق السلع عبر ميناء الحديدة خطوة صحيحةفي تعزيز الثقةللمضي في سلام شامل

وتاكيد عملي ان استمرت

بالابتعادعن عقليةالعدوان والحصار التي لاتثمر الا معاناةللشعب اليمني

وليس من المعقول بعد الان ان تجد السعوديةاي مبرر لمنع السفن التي تاتي من موانئها

اوترغمهاعبور جيبوتي كمابالسابق — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) September 13, 2021

المصدر: RT