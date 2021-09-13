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وصفها بـ"حياة أو موت".. السيسي: بحثت مسألة سد النهضة مع بينيت.. وهناك تفاهم مشترك حولها

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وصفها بـ
السيسي يستقبل بينيت ـ (الرئاسة المصرية)
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قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إنه بحث سد النهضة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وتحدث عن تفاهم مشترك حول هذه القضية التي اعتبرها مسألة "حياة أو موت".

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وحسب تسجيل مصور نشره المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، قال السيسي إنه تحدث مع بينيت "بصراحة جدا، وشجاعة جدا... ولسه ح نتكلم أكتر من أجل بلدينا، ومن أجل المنطقة".

وأضاف السيسي أن محادثاته مع بينيت تطرقت إلى سد النهضة، وأكد أن تبلور تفاهم مشترك حول ذلك، وأن هذا الموضوع "نحاول أن نعالجه في إطار التفاوض والحوار، وصولا إلى اتفاق بشأن هذا الموضوع المهم بالنسبة لنا، والذي نعتبره حياة أو موت".

وكان السيسي استقبل بينيت اليوم في مدينة شرم الشيخ بحضور عدد من المسؤولين المصريين والإسرائيليين.

 

المصدر: RT

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