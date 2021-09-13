دبلوماسي جزائري: حملة التضليل المغربية ضد بلدنا لا تستحق الوقوف عندها

قال مصدر دبلوماسي جزائري إن اتهامات الإعلام المغربي للجزائر بمقتل رعايا مغربيين في مالي، "يدخل ضمن حملة التضليل الفجة التي يقودها النظام المغربي ضد الجزائر".

وقال المصدر لموقع "الشروق" إن "هذه التصريحات لا تستحق الوقوف عندها لأنها تندرج في خانة حملة التضليل التي تشنها المخابرات المغربية ضد الجزائر من خلال بعض القنوات والمواقع"، مشيرا إلى أن "هذه الاتهامات الغبية غير مؤسسة ودون فائدة ولا تستحق الخوض فيها من الأساس".

وأضاف: "اتهامات الإعلام المغربي المقرب من النظام تذكرنا بتلك التي شنتها المملكة ضد الجزائر العام 1994 عندما اتهمتها ظلما بتخطيط الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندق أطلس في مراكش وتلك الحملة أدت آنذاك إلى مطاردة شرسة للجزائريين ستبقى محفوظة في ذاكرتنا الجماعية".

المصدر: "الشروق"