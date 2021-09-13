الاتحاد الأوربي يرسل فريقا لمراقبة الانتخابات العراقية
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أعلن الاتحاد الأوربي اليوم الاثنين إرسال فريق لمراقبة الانتخابات العراقية المبكرة، المزمعة في العاشر من الشهر المقبل.
وذكر الاتحاد في بيان صحفي: "استجابة لدعوة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، فإن فريقنا سيراقب الانتخابات التشريعية العراقية التي ستجري الشهر المقبل".
وسبق لرئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وأعلن العاشر من الشهر المقبل موعدا للانتخابات.
المصدر: RT
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