لبنان.. إصابة 7 أشخاص إثر انفجار مولد كهرباء بعيادة طبية (فيديو)
RT / Facebook
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أفادت وسائل إعلام لبنانية يوم الاثنين بأن 7 أشخاص أصيبوا إثر انفجار مولد كهرباء داخل عيادة طبية في شارع الاستراحة بمدينة صور.
وأضافت أن فرق الطوارئ تعمل على إسعاف المصابين وإخماد النيران.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الطبيب وإحدى الممرضات أصيبا بحروق طفيفة.
المصدر: وسائل إعلام لبنانية
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