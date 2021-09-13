تركيا تعلن "تحييد" قيادي في "العمال الكردستاني" شمالي العراق

أعلنت تركيا اليوم الاثنين "تحييد" محمد أمين أكينجي القيادي في "حزب العمال الكردستاني" شمالي العراق، إضافة إلى استسلام عنصر آخر من الحزب.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية أن أكينجي الملقب بـ"جوهر" جرى "تحييده" في منطقة غارا شمالي العراق في عملية مشتركة للجيش والاستخبارات التركيين.

ولفتت المصادر إلى أن أكينجي هو مسؤول العلاقات الخارجية في "قوات الدفاع الشعبي"، التابعة لتنظيم "بي كا كا"، الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.

وأشارت إلى أنه انتقل من تركيا إلى العراق عام 2011، حيث واصل أنشطته هناك، وأصبح لاحقا معاونا لقادة التنظيم في منطقة زاغروس وجبال قنديل شمالي العراق، ثم انتقل عام 2020 إلى منطقة غارا، حيث كان يتولى تنسيق اتصالات كبار قادة التنظيم.

#تركيا تحيد القيادي في تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، محمد أمين أكينجي شمالي #العراق.

وجرى تحييد أكينجي الملقب بـ"جوهر" في منطقة غارا شمالي العراق في عملية مشتركة للجيش والاستخبارات التركيين.



ولفتت المصادر إلى أن أكينجي هو "مسؤول العلاقات الخارجية" في “HPG"، التابعة لـ"بي كا كا". pic.twitter.com/2t5Dgeadu7 — M5 Majalla (@M5Majalla) September 13, 2021

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وفي حدث منفصل، أعلنت الداخلية التركية، الاثنين، استسلام عنصر من "العمال الكردستاني" إلى قوات الأمن.

وقالت الوزارة في بيان، إن "الإرهابي انشق عن صفوف التنظيم وسلم نفسه لقوات الأمن نتيجة جهود الإقناع التي تقوم بها فرق مديرية الأمن وقيادة قوات الدرك".

وأوضحت أن العنصر المذكور كان قد انضم إلى "بي كا كا" عام 2008، وشارك مؤخرا في أنشطة التنظيم في العراق.

وحسب الأناضول، فإن عدد "الإرهابيين" الذين سلموا أنفسهم لقوات الأمن عن طريق الإقناع منذ مطلع العام الجاري ارتفع إلى 144 عنصرا.

المصدر: "الأناضول"