عون: نعول على التعاون القائم بين الجيش اللبناني و"اليونيفيل" للمحافظة على الاستقرار

أبلغ الرئيس اللبناني ميشال عون، قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دل كول أن "لبنان يعول على التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل للمحافظة على الاستقرار".

وخلال استقبال دل كول في قصر بعبدا، نوه عون "بما تقوم به هذه القوات من جهود للمساعدة في احتواء التوتر كلما يحصل اي تطورامني نتيجة الخروقات الاسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية"، مجددا "التزام لبنان تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته"، داعيا الى "الضغط على اسرائيل لتلتزم تنفيذ هذا القرار"، مرحبا بالتمديد لـ"اليونيفيل" لسنة اضافية من دون تعديل في المهام او العديد وذلك في القرار الذي حمل الرقم 2591، مثنيًا على ما اضيف الى القرار من تقديم الدعم الدولي للجيش اللبناني عن طريق مساعدات إضافية وعاجلة بما في ذلك الحاجات اللوجستية وأعمال الصيانة اليومية".

ولفت عون إلى "التأثيرات السلبية للازمة الاقتصادية والاجتماعية على عمل القوى الأمنية وعناصرها وعائلاتهم"، شاكراً طلب مجلس الامن الدولي مساعدة "اليونيفيل" الجيش اللبناني بالوقود والطعام والادوية والدعم اللوجستي لمدة ستة أشهر"، معتبرا أن "الجيش والقوى الأمنية اللبنانية بحاجة الى مساعدة المجتمع الدولي"، مؤكدا "رفضه أي اعتداء على القوات الدولية، داعيا الى حل أي إشكال يمكن أن يحصل مع وحداتها والأهالي بالتنسيق مع الجيش اللبناني".

بدوره قدم دل كول لعون عرضا للوضع الراهن في الجنوب ودور "اليونيفيل" في معالجة الأحداث التي تقع من حين إلى آخر، لافتا إلى الإجماع الذي لقيه قرار التمديد لها وفق طلب لبنان، أي من دون أي تعديل على مهامها أو عديدها.

المصدر: رئاسة الجمهورية اللبنانية