سلسلة حرائق تقضي على أكثر من 2000 شجرة نخيل شمال السودان

اندلعت سلسلة حرائق في 3 مناطق في الولاية الشمالية بالسودان وقضت على أكثر من 2000 شجرة نخيل، دون أن تتوصل السلطات لمعرفة أسباب هذه الحرائق.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية بأن "قوة من إدارة شرطة الدفاع سيطرت على الحريق الذي اندلع في أشجار نخيل جزيرة بنا بمحلية دنقلا بعد أن خلف خسائر قدرها 1800 نخلة".

وأشارت إلى أن هذه القوة أخمدت حريقا ثانيا تعرضت له أشجار النخيل في منطقة كودي التابعة لمحلية البرقيق بعد أن قضى على 106 نخلات.

وأضافت أن قوة الدفاع المدني سيطرت على حريق ثالث بمنطقة السليم بعد أن أتلف 42 نخلة.

ولفتت إلى أن هذه الحرائق اندلعت في يوم واحد، دون أن تقدم مؤسسات الدولة تفسيرا لأسباب الحرائق وتزامنها.

وتعد ولايتا الشمالية ونهر النيل الوحيدتين اللتين تنتجان التمور في السودان.

المصدر: "سودان تريبيون"