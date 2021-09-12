الغنوشي: نأمل في إطلاق حوار وطني تحت إشراف الرئيس سعيد

أعرب رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي عن أمله في أن يلتقي الفاعلون السياسيون لإطلاق حوار وطني تحت إشراف الرئيس قيس سعيد بحثا عن سبل الخروج من الأزمة.

وأكد الغنوشي في حديث لموقع "عربي 21" أن الحوار دون إقصاء هو الحاضنة المناسبة لكل الحلول.

كما كشف الغنوشي عن عدم وجود قنوات اتصال مع الرئيس منذ 25 يوليو، موضحا أن سير دواليب الدولة لا يمكن أن يستقيم في ظل غياب الحكومة وتجميد أعمال المجلس النيابي.

وفي ما يتعلق بملفات الفساد، دعا الغنوشي إلى أن يعهد بها إلى القضاء التونسي بعيدا عن المؤثرات والموجهات السياسية وفي إطار الفصل بين السلطات.

وأضاف الغنوشي أن حركة النهضة تتحمل جزءا من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في توتس، باعتبار حجمها وموقعها ودورها "لكن ليس بالشكل الذي يغلب عليه الإفراط في الاتهام".

المصدر: "عربي 21"