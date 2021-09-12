العراق.. مقتل 4 جنود بهجوم لـ"داعش"

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بأن تنظيم "داعش" شن هجوما على قوة من الجيش في ناحية العظيم شمال شرقي العراق، قتل فيه أربعة جنود.

وقال المصدر لـRT إن "التنظيم شن مساء اليوم هجوما على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في محافظة ديالى وأسقط أربعة جنود عراقيين".

وأضاف، أن "الهجوم شن بالأسلحة المتوسطة والقناصة".

وأشار إلى أن "القوات العراقية شنت هجوما مضادا وتمكنت من ملاحقة عناصر التنظيم حيث الأوكار التي يتحصنون بها بين الجبال".

المصدر: RT