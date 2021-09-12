 
مباشر

العراق.. مقتل 4 جنود بهجوم لـ"داعش"

أخبار العالم العربي

العراق.. مقتل 4 جنود بهجوم لـ
الجيش العراقي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9w5

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الأحد بأن تنظيم "داعش" شن هجوما على قوة من الجيش في ناحية العظيم شمال شرقي العراق، قتل فيه أربعة جنود.

وقال المصدر لـRT إن "التنظيم شن مساء اليوم هجوما على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في محافظة ديالى وأسقط أربعة جنود عراقيين".

وأضاف، أن "الهجوم شن بالأسلحة المتوسطة والقناصة".

وأشار إلى أن "القوات العراقية شنت هجوما مضادا وتمكنت من ملاحقة عناصر التنظيم حيث الأوكار التي يتحصنون بها بين الجبال".

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا