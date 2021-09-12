قيادة "فتح" بالسجون الإسرائيلية تهدد بإضراب عن الطعام يشمل الأسيرين البرغوثي ويونس

أعلنت قيادة حركة "فتح" الفلسطينية في السجون الإسرائيلية نيتها الإضراب عن الطعام إذا لم تتراجع إسرائيل عن إجراءاتها بحق الأسرى.

وأكدت مصادر لموقع "أمد" أنه سيكون على رأس الإضراب القائدان في الحركة مروان البرغوثي وكريم يونس.

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وقالت الحركة في بيان لها: "سوف نشرع بإضراب مفتوح عن الطعام بالاتفاق مع كافة الفصائل اعتبارا من يوم الجمعة 17/9/2021، وسوف تكون كل دفعة بالمئات، وعند الوصول لليوم العاشر ستشرع قيادة الإضراب بالإضراب عن الماء، وبعد خروج الدفعة الأولى من السجون، يتم حل التنظيم في كافة السجون".

وأضافت: "قادتنا المحترمون، نحن لم نكن نسعى لذلك ولكن هذه المعركة فرضت علينا ونحن لها بإذن الله، نتمنى منكم إسنادنا ودعمنا بكل الوسائل والوقوف بجانبنا بمعركة الدفاع عن الحق".

وأشارت إلى أن "الإنجاز الأولي لهذا الإضراب قد تحقق بوحدة كافة الفصائل في السجون".

يذكر أن إدارة السجون الإسرائيلية تنفذ إجراءات عقابية بحق الأسرى الفلسطينيين، بعد تمكن ستة أسرى من انتزاع حريتهم بحفر نفق في سجن جلبوع، منهم خمسة من أسرى حركة "الجهاد الإسلامي" والسادس من حركة "فتح".

المصدر: "أمد"