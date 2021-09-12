 
مباشر

أيهما أنفع للناس دراسة الطب أم الفقه؟.. وزير الأوقاف المصري يجيب

أخبار العالم العربي

أيهما أنفع للناس دراسة الطب أم الفقه؟.. وزير الأوقاف المصري يجيب
Reuters
وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9uj

قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة إنه إذا كانت حاجة المجتمع أكثر إلى الطب، تكون دراسته أولى من دراسة الفقه، مشددا على أن "الأولوية تكون لما يحتاج إليه الناس والمجتمع".

جاء ذلك خلال افتتاح الدورة التدريبية الثانية المشتركة للأئمة والواعظات السودانيين والمصريين بأكاديمية الأوقاف الدولية بمصر.

وأكد أن "الأعلى ثوابا ما تكون به حاجة الناس أشد إليه، بمعنى إذا كنا في بلد يكثر بها الأطباء فلسنا بحاجة إلى دراسة الطب في ذلك الحين بل نكون في حاجة إلى دراسة الفقه والعلوم الشرعية، أما في حالة أن نكون في بلد يكثر فيها الفقهاء والعلماء فقط، فنحن بحاجة لدراسة الطب والعلوم"، جاء ذلك ردا على سؤال أيهما أهم دراسة الطب أم الفقه؟.

كما أشار جمعة إلى أن "الإمام والإعلامي يحتاجان إلى ثقافة شاملة، لأنهم ينقلون الكلمة ويحملون رسالة نقل المعلومة".

وأضاف: "الدين فن صناعة الحياة وليس فن صناعة الموت. وأن تعمر باسم الدين خيرا من أن تدمر باسم الدين".

المصدر: "الوطن" المصرية

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا